Zonguldak'taki Fetö Davası

Zonguldak'ta FETÖ davasında hakim karşısına çıkan tutuklu 3. Jandarma Eğitim ve Tugay Komutanı Kurmay Albay Kamil Günler, 15 Temmuz gecesi gelen mesajları önce tatbikat sandıklarını söyledi. Günler, çantasından çıkan bir doların ise 10 yıl önceki bir otomobil satışından nostaljik hatıra olarak kaldığını belirtti.



Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında tutuklanan eski Zonguldak Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, Garnizon Komutanlığında görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ilk kez hakim karşısına çıktılar. Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen komutanlar mahkemede hazır bulundu.



Zonguldak 3. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Kurmay Albay olarak görev yapan Kamil Günler, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin yaşandığı gece "sıkıyönetim direktifi" adı altında gelen yazıyı önce tatbikat sandığını anlattı.



"Önce tatbikat sandık"



Durumu Kıbrıs'ta tatilde olan Tuğgeneral Birol Şimşek'e aktardığını ifade eden Günler, "21.30 sularıydı. Nöbetçi amir ben aradı. Evrakları zarflayıp bana getirin dedim. Sivil kıyafetle muhabere merkezine gittim. İlk baktığım evrakta Ankara'ya tayini çıkanların derhal Ankara'ya gitmeleri gerektiği söyleniyordu. İkinci evrakta görevlendirilenlerin listesi yazıyordu. Bizle ilgisi yoktu. Sıkıyönetim direktifi yazıyordu. Sıkıyönetim kanunu yazıyordu. Garip bir şey hissettim. Bizle ilgili olmadığı için tatbikat mesajı sandık. Muhabere etkinliğini mi ölçüyordu diye düşündük. Altında tatbikat yazmadığı için ben de Tugay Komutanını aradım. Makam telefonunu önce aradım. Tatbikat mesajı olmadığını, sıkıyönetim direktifi mesajı olduğunu söyledim. Ekleriyle beraber 7-8 sayfa civarındaydı. Mesajın içeriğinden önemli hususlar yazıyordu. Tuğgeneral mesajı imzalayanı sordu. Mesaj metninin hemen üstünde Yurtta Sulh ibaresi yazıyordu. Görüşmeden sonra mesajı ayrıntılı ve soğukkanlı bir şekilde okudum. Bunun bir kanunsuz emir olduğunu algıladım. Her önemli gelişmeyi komutanımla telefonumla görüştüm. Tugay komutanı vekiline konuyu haber verdim" dedi.



Kırıkkale'ye 'Sıkıyönetim Komutanı'



Sıkıyönetim komutanları listesinde adının Kırıkkale'ye sıkıyönetim komutanı olarak geçtiğini görmesi üzerine şaşkınlık yaşadığını belirten Kamil Günler, "Darbe teşebbüsü iddiasına ilişkin FETÖ'nün bir parçası olmayı aklımdan geçirmedim. Kırıkkale iline sıkıyönetim komutanı olarak ismim geçiyordu. Absürt geldi. Çünkü hayatımda hiç Kırıkkale'ye gitmedim. O şehri hiç bilmem. O anki 1 saat içerisinde olayı algıladıktan sonra evrakın beni etkileyen bölümü hiç alınmadım. Aklımdan Kırıkkale'ye gitmek bile gelmedi. Yaptığım işlerde tereddüt göstermedim. İlin ileri gelenlerinin koordine içerisinde olması sebebiyle kışlamda ve ilde bir olay olmadı. İhmalen ya da kasten sebep olabileceğim, olduğum hiçbir şey olmadı. Gecenin ilerleyen vakitlerinde 2-3 olumlu evrak geldi. Darbenin geçersiz olduğu ve kanunsuz olduğu mesajları geldi. Bu mesajları da amirlerime aktardım. Şahsımı ve ailemin hayatını alt üst eden bir durum yaşıyorum. Ben ve ailemin hayatını karartanlardan sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.



Çantadaki bir dolar 10 yıl öncesinden



Irak ve Azerbaycan'da geçici görevlerde harcırahlarını dolar olarak aldıklarını hatırlatan Albay Günler, "Çantamda 1 dolar çıktı. Zarf içerisinde. Onu özellikle özenle koymadım. Irak ve Azerbaycan'da geçici görevlerde dolar verirlerdi. O dönem içerisinde yeni araba almak için evde ne kadar para varsa bozdurup arabamı sattım. Geriye bir dolar kalmış. Burada bir özenle saklama olmadığını ifade etmek istiyorum. 10 yıl önce koyduğum ve unuttuğum bir konudur. İfade çok net" şeklinde konuştu.



Parayla şifreli iletişim



Paranın kesilerek veya özel üretilerek şifreli iletişimde kullanılabileceğini ifade eden Kamil Günler, "Kurs gördüğüm için paraların şifrelemede kullanılabileceğini biliyorum. Paraların kesilerek bir veya deha fazla kişiye verilmesi gerekiyor. Örneğin 5 liralık şifre oluşturulduysa ikiye bölünüp taraflara verilmesi gerekiyor. ve taraflar birbirlerini tanımasa dahi parayı birleştirerek iletişime geçebilir. Banknot üzerinde özel seri üretmek ya da özel para üretmek gerekir. Örneğin bir metal para bir birliğin simgesini oluşturabilir. Dolayısıyla metal para birlikteki kişilere verilir. Nerede görev yaparlarsa yapsınlar metal parayı gösterdiklerinde hangi takımda hangi birlikte oldukları ortaya çıkar. Herhangi bir şifresi olmayan veya normal bir para şifreli iletişimde kullanılmaz" dedi.



Duruşma Batı Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan'ın ifadesiyle devam etti. - ZONGULDAK