Zonguldak'taki Feci Kazanın Soruşturması Sürüyor

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan kazanın soruşturmasının sürdüğünü açıkladı.



Kdz. Ereğli ilçesinin Süleymanlar köyü Serdaroğlu Mahallesi'nde, 22 Nisan günü saat 19.00 sıralarında midibüs ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıklayan Başsavcı Hakan Yağız, şu ifadelere yer verdi:



"Yaralılardan 6'sı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, 5'i Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde, 5'i Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 1'i Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde, 1'i ise Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınmıştır. Kazaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir." - ZONGULDAK