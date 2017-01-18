Zonguldak'taki Cinayet Davası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişiyi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.



Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, arkadaşı Murat Öztürk'ü öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Metehan Bayraktar ile tanıklar, mağdur yakınları ve taraf avukatları katıldı.





Sanık Bayraktar duruşmada verdiği ifadesinde, olay günü arkadaşı Öztürk ile Kocaeli Mahallesi'nde mangal yaptıklarını ve alkol aldıklarını söyledi.





Arkadaşının sorunları olduğunu ve sürekli kayınpederine küfür ettiğini ifade eden Bayraktar, arkadaşı ile arasında geçen diyaloğu şu şekilde anlattı:



"Ben de 'Küfür etme yarın gider konuşuruz.' dedim. Bana, kayınpederine telefon etmemi söyledi. Kayınpederini arayıp, 'Kızının artık Murat'ın eşi olduğunu ve rahatsız etmemesini' söyledim. Kayınpederi ise Murat'ın kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bunun üzerine Murat telefona doğru kayınpederine küfür etmeye başladı. Ben de Murat'a, "Aranızı yapmaya çalışıyorum. Hem telefon ettiriyorsun, hem de küfür ediyorsun." deyince bana da küfür etmeye başladı. Daha sonra da 'Ben sizin arabanıza da binmem, masanıza da oturmam.' diyerek oradan ayrıldı."



Geri getirmek amacıyla arkasından gittiği arkadaşının kendisine küfür ettiğini ve daha sonra aracına binip uzaklaşacağı sırada aynadan arkadaşının aracın tamponuna asılı vaziyette durduğunu gördüğünü anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:



"Kendisine 'Tertip ne işin var orada. Tamponu da düşüneceksin, kendin de düşeceksin.' dedim. Gazdan ayağımı çekip frene basmak istediğimde Murat'ın yere düştüğünü gördüm. Yerde hareketsiz yatıyordu. Arabayı durdurup kendisini kontrol ettim. Ambulans geldi ve sonra hastaneye gittik." diye konuştu.





Tanıklar Y.K. ve Y.Ö'nün de dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, "kuvvetli suç şüphesiyle" sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Olay



Kocaali Mahallesi'nde, 29 Mayıs'ta yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirmiş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Öztürk (33), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.



Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Murat Öztürk'ü döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden Metehan Bayraktar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.