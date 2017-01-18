Zonguldak'taki Cinayet Davası

Zonguldak'ta geçen yıl bir kişinin minibüsten düşerek öldüğü iddiasıyla olayda minibüsü kullanan çocukluk arkadaşı tutuklu sanık M.B.'nin yargılanmasına devam edildi.



İddialara göre olay, geçen yıl Mayıs ayında Ereğli ilçesi Kocaali Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Öztürk, çocukluk arkadaşı M.B., Y.Ö. ve Y.K. ile alkol aldıktan sonra yolda yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayın ardından çocukluk arkadaşı M.B., Y.Ö. ve Y.K. polise verdikleri ifadede Murat Öztürk'ün minibüsün arkasına tutunarak gittiğini fark ettikleri sırada düşerek yaralandığını anlattılar. Genişletilen soruşturma kapsamında minibüs şoförü M.B. "Kasten adam öldürme" ve "Hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.



Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan M.B.'ye ifadelerindeki çelişkiler soruldu. Olayın yaşadığı gece alkolün etkisinde olduğunu ve korktuğunu anlatan tutuklu sanık, "Olay günü Murat, Ereğli'ye geldi. Murat'la görüştük olayın meydana geldiği yerde mangal yapıyorduk. Biz orada alkol alıyorduk. Murat alkollüydü, kayınpederi Necdet'e küfür ediyordu. Ben de 'küfür etme yarın gider konuşuruz' dedim. Bana kayınpederine telefon etmemi söyledi. Bir arkadaşımdan kayınpederinin telefon numarasını öğrenerek aradım. Kayınpederini arayıp kızının Murat'ın artık eşi olduğunu ve rahatsız etmemesini söyledim. Kayınpederi ise Murat'ın kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bunun üzerine Murat telefona doğru kayınpederine küfür etmeye başladı. Ben de bunun üzerine Murat'a 'aranızı yapmaya çalışıyorum, hem telefon ettiriyorsun hem de küfür ediyorsun' deyince bana da küfür etmeye başladı. Daha sonra da 'ben sizin arabanıza da binmem masanıza da oturmam' diyerek oradan ayrıldı. Kendisini getirmek amacıyla arkasından gittim. Yolun ortasında gördüm. Burada kendisine 'gel gidelim' dedim. Kendisi de üzerime gelerek küfür etti. Daha sonra Y.Ö. ve Y.K.'yi yanıma çağırarak 'Murat'ı zapt edemiyorum' dedim. Onlar da geldi. Murat yeniden arabaya binmeyeceğini söyleyip gitti. Sonra biz arabayla yola koyulduk. Sonradan arabanın iç dikiz aynasından Murat'ın arabanın arkasına asılmış olduğunu fark ettim. 'Murat arabanın arkasına asılmış' diye bağırdım. Kendisine 'tertip ne işin var orada. Tamponu da düşüreceksin, kendin de düşeceksin' dedim. Gazdan ayağımı çekip frene basmak istediğimde Murat'ın sağ taraftan yere düştüğünü gördüm. Yerde hareketsiz yatıyordu. Arabayı durdurup kendisini kontrol ettim. Ambulans çağırmak istedik. Ambulans geldi ve sonra hastaneye gittik" diye konuştu.



Mahkemede tanıklar Y.K. ve Y.Ö. de dinlendi. Mahkeme adli tıp raporu, otopsi tutanağındaki bulgular dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesiyle tanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - ZONGULDAK