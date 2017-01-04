Zonguldak'taki Cinayet

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir kişiyi boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde İsmail Akman'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ömer K'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Gökçebey ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde, 31 Aralık 2016ta bir marangoz atölyesinin önünde hareketsiz yatan kişinin, boğazı bıçakla kesilerek öldürülen 37 yaşındaki İsmail Akman olduğu tespit edilmişti.