Zonguldak'ta Ysk Protestosu

ZONGULDAK'ta, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 16 Nisan'da yapılan referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılması yönündeki kararı, protesto edildi.



Zonguldak Demokrasi Platformu'nca Madenci Anıtı'nda düzenlenen eyleme katılan yaklaşık 150 kişi, 'Biz kazandık, Zonguldak Hayır'ına sahip çıkıyor' pankartı açtı. Platform adına açıklama yapan Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Orhan Yılmaz, referandumda ortaya çıkan sonucun şaibeli, olduğunu ifade ederek, "YSK tarafsızlığını yitirmiş, açıkça yasayı çiğnemiştir. Yasa değişmedikçe hangi gerekçe ile olursa olsun, yasaya aykırı hareket etmek suçtur. YSK mühürsüz zarflardan çıkan oyları iptal etmeli, diğer usulsüzlüklerin gereğini yapmalıdır. Bunca şaibeli durumdan sonra daha fazla gerginliğe ve sorunlara yol açmadan, referandum iptal edilmelidir" dedi.



Geniş güvenlik önlemenin alındığı basın açıklamasının ardından kalabalık, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.



- Zonguldak