Zonguldak'ta Yolcu Minibüsü Şarampole Yuvarlandı

Zonguldak'ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı (5)(Tür: Yurt)

Zonguldak'ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı (5)

(Tür: Yurt)

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Zonguldak, Minibüs