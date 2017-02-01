TOPRAĞA VERİLDİ
Yangında ölen Ersoy Dökel'in cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Acılık Hz.Ali Camisi'ne getirildi. Cenazeye Ersol Dökel'in babası Ali Dökel, annesi Sabiha Akarsu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ersoy Dökel'in cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Zonguldak Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Soruşturma sürdürülüyor.
Zonguldak'ta Yangın: 1 Ölü (2)
TOPRAĞA VERİLDİYangında ölen Ersoy Dökel'in cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Acılık Hz.Ali Camisi'ne getirildi.
TOPRAĞA VERİLDİ