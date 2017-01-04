Zonguldak'ta Üzerinde Uyuşturucu Yakalanan Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu yakalanan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla Selahattin Y'yi (26) ilçe merkezinde gözaltına aldı.



Üst aramasında 56 gram bonzai ele geçirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.