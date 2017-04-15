Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, yaptıkları incelemede uyuşturucu kullandığı iddiasıyla H.B. (27), M.B. (26), Y.B. (26) ve Ö.C.D.'yi (24) gözaltına aldı.



Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramada 50 gram esrar ve 21 kök kenevir ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.