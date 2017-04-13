Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerinde Uğur B'nin (25) kullandığı otomobili durdurdu.



Ekipler, sürücünün yapılan üst aramasında montunun astar ile kol bölümüne saklanmış bir miktar satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.