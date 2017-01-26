Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla E.A., T.D. ve Ö.A.'yı gözaltına aldı.



Zanlıların yapılan üst aramasında ise 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.