Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Ereğli'de de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bölücek Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.



Ekipler, yaptıkları incelemede uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı belirlediği K.C. ile R.S'yi gözaltına aldı.



Zanlıların yapılan üst araması sırasında 22 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.