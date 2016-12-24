Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

ZONGULDAK (AA) – Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Devrim Bulvarı'nda şüphe üzerine 41 VN 155 plakalı otomobili durdurdu.



Yapılan aramada sürücü T.T'nin (18) üzerinde 16, evinde ise 92 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Polis, zanlı T.T ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle M.H. (21), M.Ö. (22), B.P. (23) ve Y.K'yı (22) ilçe merkezinde gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.