Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Geçen 11 Nisan'da 26 yaşındaki Aşkın Bilge'nin sentetik uyuşturucu bonzai kullandıktan sonra ölmesi ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlattı. V.A., M.B., E.K., S.K. ve Y.K. evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, ölen Aşkın Bilge ile birlikte uyuşturucu kullandıkları, birbirlerine uyuşturucu temin edip çevrelerine sattıkları ileri sürüldü. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



- Zonguldak