Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

ZONGULDAK'ın Alaplı ve Çaycuma İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda, silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı'nın Osmanlı ve Okçular köylerinde K.K. ve H.E., Çaycuma İlçesi'ne bağlı Uçburgu Köyü ve Çay Mahallesi'nde Ö.A. ile A.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 705 gram esrar, 100 gram kenevir tohumu, 22 kök kenevir bitkisi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 29 tabanca mermisi, 78 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



- Zonguldak