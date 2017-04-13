Zonguldak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ereğli-Zonguldak karayolu Ören mevkisinde, Musa Eşkara'nın yönetimindeki 38 US 074 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Zafer Karakaya'nın kullandığı 67 TJ 509 plakalı otomobil çarpıştı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü Eşkara ile aynı araçta bulunan Fatma ve İbrahim Eşkara, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan İbrahim Eşkara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten verilen trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.