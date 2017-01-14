Zonguldak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Şahin Kılıç yönetimindeki 67 NY 195 plakalı otomobil, Zonguldak-Ereğli kara yolu Soğanlı rampaları mevkisinde Bilal Çayıroğlu'nun kullandığı 67 SE 447 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü Çayıroğlu ile yanındaki eşi Yüksel ve çocuğu İlayda Çayıroğlu yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.