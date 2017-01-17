Zonguldak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ereğli-Kandilli karayolu Buruncuk mevkisinde seyreden Emre Uzun idaresindeki 67 RA 931 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metreden şarampole devrildi.
Otomobilden imkanlarıyla çıkan sürücü ile yanında bulunan Birol Görmüş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
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