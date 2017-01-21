Zonguldak'ta, TOKİ Projesinin Temeli Atıldı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Zonguldak'ta yapımına başlanan Üzülmez TOKİ projesinin 1. etap 766 konutluk projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.



AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, projenin bu aşamaya gelmesinde partilerinin Zonguldak milletvekili Özcan Ulupınar ve diğer vekillerimiz ile Çınartepe muhtarının emeği olduğunu kaydetti.



Karaduman, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve TOKİ işbirliği ile projenin temelini attıklarını belirterek, "Bundan sonraki süreç iki etaplı projemizin öncelikle birinci etabının tamamlanmasıdır. Projenin Zonguldak'ın incisi olacağını düşünüyorum. Çünkü Zonguldak'a baktığımız zaman çarpık bir yapılaşma, keşmekeş bir hayat düzeni var. Bu proje sosyal donatıların olduğu, otopark probleminin çözüldüğü, yaşam kalitesinin arttığı, Zonguldak'a örnek bir projedir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından temel atma gerçekleştirildi.