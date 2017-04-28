Zonguldak'ta Sis

Zonguldak'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.



Sabah saatlerinde başlayan sisin etkili olduğu kentte, balıkçı tekneleri limandan ayrılamadı. Deniz ulaşımının olumsuz etkilenmesinden dolayı yük gemileri de demir alamadı.



Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gün içinde sıcaklığın artmasıyla birlikte sisin etkisini kaybedeceğini ifade etti.