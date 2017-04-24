Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı



ZONGULDAK'ta restoran işleten Şendoğan P., daha önceden kavga ettiği Ozan Varol ve yanındaki arkadaşı Levent Aydın'ı tabancayla ateş ederek yaraladı.



Olay, saat 14.00 sıralarında kent merkezindeki Uzunmehmet Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda arkadaşı Levent Aydın ile konuşan Ozan Varol, aralarında husumet bulunan Şendoğan P. ile karşılaştı. İki kişi tartışmaya başladı. Şendoğan P., tabancasını çıkararak Varol ve Aydın'a ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Varol ve kolundan yaralanan Aydın, taksiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Levent Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ameliyata alınan Ozan Varol'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Şendoğan P.'nin işlettiği restoranda yaklaşık 1 ay önce Ozan Varol'un bir müşteriyle tartıştığı bu nedenle aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü. Polisin gözaltına aldığı Şendoğan P.'nin ilk ifadesinde karşılaştığı Varol'un yanındaki arkadaşıyla birlikte kendisini darp etmek istediklerini tabancasını çıkararak ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.