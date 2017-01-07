Zonguldak'ta şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Açıkta sıra bekleyen yük gemileri adeta beşik gibi sallandı.



Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kapuz Uzunkum mevkiinde zaman zaman dalga kıranları aşan dev dalgalar kara yoluna kadar ulaşırken görüş mesafesi 10 kilometreyi buldu. Karadeniz'de yük boşaltmayı bekleyen gemiler adeta beşik gibi sallandı. Hava sıcaklığının 4 ila 10 derece seyrettiği şehir merkezinde yağışın aralıklarla süreceği belirtildi. - ZONGULDAK