Zonguldak'ta Sarıkamış Yürüyüşü

ZONGULDAK'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 102"nci yıl dönümünde, donarak şehit olan on binlerce asker için kar altında anma yürüyüşü düzenlendi.



Sarıkamış'ta şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yaklaşık bin kişi, Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki Madenci Anıtı'nda buluştu. Yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kalabalık, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olmasına karşın ellerindeki Türk bayraklarıyla yürümeye başladı. İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 200 metre uzunluğunda bayrak açtı. 'Vefakar gençlik, fedakar ecdadını unutmayacak' yazılı pankart taşıyan grup 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı. Yoğun kar yağışı altında yaklaşık iki kilometre süren yürüyüş Yayla Mahallesi'ndeki Fener Stadı'nda sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kuranı Kerim okundu, dua edildi. Ardından öğrenciler dev Türk bayrağı ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı pankart açtı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Karayılmaz, "Cuma ve cumartesi günü hava açıktı. Bugün kar yağışlı. Sarıkamış'ta şehitlerimiz donarak onbinlerce can verdik. Onların donduğu yerde bizim bir saatlik yürümemizin adı bile okunmaz. Şehitlerimizi bir kez daha yad ediyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - Zonguldak