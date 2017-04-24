Zonguldak'ta Özel Hastaneler Denetlendi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde il genelinde faaliyet gösteren özel hastanelerin denetlendiği bildirildi.



Müdürlükten yapılan açıklamada, uzman ekiplerin, yoğun bakım, acil hizmetler, poliklinik, görüntüleme ve laboratuvar birimleri, servis hizmetleri, doğumhane, ameliyathane, eczane, mutfak, çamaşırhane, morg, santral, tıbbi kayıtlar, tıbbi atıkların kontrolü, enfeksiyon kontrol hizmetleri ve idari işler birimlerini kapsamlı olarak denetlendiği belirtildi.



Açıklamada, denetimlerin belli aralıklarla gerçekleştirileceği kaydedildi.