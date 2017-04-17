Zonguldak'ta Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Mollabey Köyü yolunda meydana geldi. Reşat Ö.'nün kullandığı 54 KA 344 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Reşat Ö., yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Reşat Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Reşat Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
- Zonguldak