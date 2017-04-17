Zonguldak'ta Otomobil Kanala Devrildi: 4 Yaralı

Zonguldak'ta, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Selçuk G.'nin kullandığı 67 VE 592 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara karayolunun 9. kilometresindeki Gökgöl Tüneli mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü Selçuk G. ile eşi Nevride G, çocukları Sude G. ve Bade G. yaralandı.



İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambülanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.