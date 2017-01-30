Zonguldak'ta Okullardan Hırsızlık İddiası

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 7 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, bir yurt binasında yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki 7 okula girerek bilgisayar ve para çalan kişi yada kişileri yakalamak için inceleme başlattı.



İlçedeki okullarda güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Alaplı Çok Programlı Lisesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine, söz konusu yere gitti.



Ekipleri gören şüpheli, olay yerinden kaçarak Kredi Yurtlar Kurumu Alaplı Yurt Müdürlüğü binasına saklandığı belirlendi.



Yurttan da kaçmaya çalışan şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheli Soner Ö, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Bu arada şüphelinin, 2 ay önce cezaevinden firar ettiği öğrenildi.