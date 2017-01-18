Zonguldak'ta minibüsün çarptığı yaya öldü
ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde 75 yaşındaki Mehmet Soylu, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu öldü. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 07.45 sıralarında Zonguldak-Bartın yolunun Saltukova Beldesi mevkisinde meydana geldi. Saltukova Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Soylu'ya, 36 yaşındaki Erhan Temel'in kullandığı 67 ZT 926 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Kavşaktaki mobese kamerasına yansıyan kazada Soylu, hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Soylu'nun cesedi Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Erhan Temel gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ta Minibüsün Çarptığı Yaya Öldü
Zonguldak'ta minibüsün çarptığı yaya öldüZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde 75 yaşındaki Mehmet Soylu, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu öldü.
Zonguldak'ta minibüsün çarptığı yaya öldü
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