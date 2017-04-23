Zonguldak'ta Midibüs Şarampole Uçtu: 10 Ölü, 19 Yaralı (3)

VALİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ



Zonguldak Valisi Ail Kaban, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer, Ereğli Devlet Hastanesi'nde yatan yaralıları ziyaret etti. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Vali Kaban, şöyle konuştu:



"Gerçekten içimiz yanıyor. 10 vatandaşımızı bir anda kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Geride kalan bütün acılı yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şükürler olsun ki bir kısım yaralılarımız iyi durumdalar. Diğerleri için de bütün işlemler yapılıyor."



'DİĞER SÜRÜCÜ GÖZALTINDA'



Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise, "Kardeşlerimiz köydeki cenaze için özel bir otobüsü tutuyorlar ve dönüşe geçiyorlar. Dönüş yolunda kapalı kasa kamyonet önlerine çıkıyor. Yandan kamyonetin çarpması sonucu midibüs şarampole yuvarlanıyor. Yaralılarımızdan büyük kısmının hayati tehlikesi yok. Olanların da tedavisi yapılıyor. Savcılarımız kazayı araştırıyor. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Yarın öğle namazının ardından cenazelerimizi defnedeceğiz" diye konuştu.



Kazada, akrabalarını kaybeden Veysel Aydın, ölen Bilal Zekiye Aydın çiftinin dünürü olduklarını belirterek, "Cenazeye geldiler görüştük. Akşam da uğurladık. Biraz zaman geçtikten sonra kazayı duyduk. Olay yerine gittik. Sonra da hastaneye geldik. Ayrıca Şevket Turhan ve Kadriye Turhan da çift. İstanbul'da oturuyorlar" dedi.



YARALI SAYISI 19'A ÇIKTI



Hastaneden yapılan açıklamada kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduktan sonra köye giden Süheyla Aydın'ın da kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi. Böylece kazada yaralananların sayısı 19'a çıktı.



Kazada ölenlerin yarın öğle namazının ardından Esenyurt Köyü'nde toprağa verileceği açıklandı.



Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



