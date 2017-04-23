Zonguldak'ta Midibüs Şarampole Uçtu: 10 Ölü, 18 Yaralı (4)
TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞIP ŞARAMPOLE UÇMUŞZonguldak'ın Ereğli İlçesi Yalnızçam Köyü yakınlarında, 10 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, Erdem Aktan yönetimindeki midibüsün virajda Ali Kaman yönetimindeki 67 LU 178 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole uçtuğu belirtildi.
TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞIP ŞARAMPOLE UÇMUŞ
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Yalnızçam Köyü yakınlarında, 10 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, Erdem Aktan yönetimindeki midibüsün virajda Ali Kaman yönetimindeki 67 LU 178 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole uçtuğu belirtildi. Bu arada, kazada yaralananların sayısı da 18 olarak açıklandı.
ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada yaşamını yitiren 10 kişinin kimliği belli oldu. Ölenlerin Bilal Aydın (43), Mustafa Uludağ (20), İsmail Aydın (38), Rabia Aydın (38), Kadriye Turhan, Şaban Turhan, Aygül Afacan, Zekiye Aydın, Naciye Aydın ve Şevket Turhan olduğu belirtildi.
Kazada yaralanıp Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 18 yaralının isimleri ise şöyle:
"Bayram Kemik (44), Orhan Aydın (25), Muhammet Aydın (41), Hüseyin Aydın (43), Erdem Aktan (43), İsmail Uludağ (44), Durmuş Bozkurt (51), İbrahim Kemik (43), Ergün Ardıç (42), Gulfiye Aydın (48), Ercan Uslu(23), Olcay Uludağ(18), Ahmet Ardıç (58), Şerif Aydın, Zahide Aydın (41), Ramazan Aydın (44), Özgür Uludağ (16), Emine Bozkurt (51)"