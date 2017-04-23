Zonguldak'ta Midibüs Şarampole Uçtu 10 Ölü, 18 Yaralı

Zonguldak'ta 10 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan vatandaşlar kazayı anlattı. Kazadan yaralı kurtulan Hüseyin Aydın, şarampole yuvarlandıktan sonra yaralıları kurtarmaya çalıştığını başarılı olamayınca dışarı çıkarak 112 Acil Servis'i aradığını söyledi. Ekiplerin kısa sürede gelerek kurtarma çalışması başlattığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:



"Aracın hızlı olduğunu hatırlıyorum. Ben kazadan sonra dışarı çıktım. Sağa sola bakındım. Savrulanları kurtarmaya çalıştım. Belim acımaya başladı. Dışarı çıkıp yardım istedim. Sağa sola bağırdım. Birkaç kişi geldi. Ambulansı aradım kazayı haber verdim. Ekipler kısa sürede geldi. Nasıl oldu anlayamadık. Önüne araç çıktı galiba. Ben midibüsün ortasında oturuyordum. Bir anda yaşandı kaza. Kendi imkanımızla böyle cenazeler oldu mu köye geliriz."



Diğer yaralı İsmail Uludağ da kaza anını hatırlamadığını takla atarak şarampole uçtuklarını hatırladığını anlatarak, "Takla attığımızı biliyorum. Hemen ekipler geldi kurtarma çalışması başladı. 4 taklayı hatırlıyorum başka bir şey hatırlamıyorum. Benim kolum kırıldı. Midibüs kalabalıktı." dedi.