Zonguldak'ta Kutlu Doğum Haftası'nda Halka Pilav Dağıtıldı

ZONGULDAK'ta, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında halka etli pilav dağıtıldı. Pilavdan almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.



İl Müftülüğü ve Din Gönüllüleri Derneği tarafından Valilik binası önünde halka etli pilav ile birlikte ayran ve tatlı dağıtıldı. Vali Yardımcısı Nevzat Taştan, İl Müftüsü Rüstem Can'ın da katıldığı yemek dağıtımında uzun kuyruk oluştu. İl Müftüsü Rüstem Can, 17-24 Nisan tarihleri arasında Kutlu Doğum Haftası kutlaması nedeniyle halka yemek ikram ettiklerini söyledi. Hedeflerinin insanlığa rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'i anmak olduğunu söyleyerek, "Efendimizi anlamayı rabbim cümlemize nasip eylesin. Şunu bilelim ki Hz. Muhammed'in Kuran ahlakını hayatımıza indirirsek o zaman bütün sıkıntılar bitecek. O yönde bize büyük vazifeler düşüyor. Emanete riayet etmeyi son anımıza kadar yapacağız" dedi.



- Zonguldak