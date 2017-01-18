Zonguldak'ta Kültür Sanat

İzmir Devlet Tiyatrosu, "Oyunlarla Yaşayanlar" adlı tiyatro oyununu sahneleyecek.



İzmir Devlet Tiyatrosu, Oğuz Atay'ın yazdığı ve Murat Sarı'nın yönettiği oyunu 20-21 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezinde izleyenlerle buluşturacak.



Şuayip Ünsal, Neşe Arat, Yusuf Köksal, Selmin Barutçuoğlu, Sedat Şenooğlu, Işın Yıldız, Devrim Akkaya, Deniz Burak Mersinli ve Selda Bakırtaş'ın rol aldığı oyunda, renkli yaşantısını sürdürmekle, ortamın isteklerini karşılamak arasında boğulup kalmış emekli tarih öğretmeni Coşkun ve ailesi çevresinde gelişen hayat ele alınıyor.