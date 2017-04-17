Zonguldak'ta Köydes Çalışmaları

Zonguldak'ta, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında çalışmaların sürdüğü belirtildi.



İl genelinde 103,8 kilometre asfalt, 222 bin metrekare parke, 7 kilometre asfalt temel hazırlığı, 40,5 kilometre asfalt yolların bakım ve onarımı için rotmiks, 1 köprü, 8 sanat yapısı ile 41 içme suyu tesisinin yapımı ve bakım onarımının yapılması planlandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçede 8 kilometre asfalt, 1 köprü, 1 sanat yapısı yapım ile 14 bin metrekare parke alımı ve 2 içme suyu projesinin yapımının planlandığı belirtildi.



Açıklamada, Merkez, Kozlu, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli ve Gökçebey ilçelerine tahsis edilen ödeneklerle program genelinde toplam 103,8 kilometre asfalt, 222 bin metrekare parke, 7 kilometre asfalt temel hazırlığı, 40,5 kilometre asfalt yolların bakım ve onarımı için rotmiks, 1 köprü, 8 sanat yapısı ile 41 içme suyu tesisinin yapımı ve bakım onarımının yapılması planlandığı kaydedildi.