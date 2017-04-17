Zonguldak'ta Köydes Çalışmaları
Zonguldak'ta, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Zonguldak'ta, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında çalışmaların sürdüğü belirtildi.
İl genelinde 103,8 kilometre asfalt, 222 bin metrekare parke, 7 kilometre asfalt temel hazırlığı, 40,5 kilometre asfalt yolların bakım ve onarımı için rotmiks, 1 köprü, 8 sanat yapısı ile 41 içme suyu tesisinin yapımı ve bakım onarımının yapılması planlandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçede 8 kilometre asfalt, 1 köprü, 1 sanat yapısı yapım ile 14 bin metrekare parke alımı ve 2 içme suyu projesinin yapımının planlandığı belirtildi.
Açıklamada, Merkez, Kozlu, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli ve Gökçebey ilçelerine tahsis edilen ödeneklerle program genelinde toplam 103,8 kilometre asfalt, 222 bin metrekare parke, 7 kilometre asfalt temel hazırlığı, 40,5 kilometre asfalt yolların bakım ve onarımı için rotmiks, 1 köprü, 8 sanat yapısı ile 41 içme suyu tesisinin yapımı ve bakım onarımının yapılması planlandığı kaydedildi.