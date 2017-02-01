Zonguldak'ta Kış

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ev, iş yeri ve araçların camları ile su sebilleri buz tuttu.



Alaplı'da, yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle ev, iş yeri ve araçların camları ile su sebillerinin buz tuttuğu görüldü.



Alaplı Belediyesi, su saatlerinin dona karşı korunması konusunda uyarılarda bulundu.



Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçede etkili olan soğuk hava nedeniyle vatandaşlara, su saatlerinin donmaması için gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydetti.



Esnaf Recep Öztürk ise, ilçedeki soğuk nedeniyle su sebillerinin ve su saatlerinin buz tutuğunu belirterek, "Sibirya soğu bu olsa gerek. Sular, araçlar yani her taraf buz tutmuş durumda. Sabah saatlerinde soğuk hava daha çok etkili oluyor. Öğleden sonra hava normale dönüyor." dedi.