Zonguldak'ta Kaza: 4 Yaralı

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.00 sıralarında Zonguldak- Ankara karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Selçuk G.'nin kullandığı 67 VE 592 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Su kanalına düşen otomobilde sürücü Selçuk G. ile eşi Nevride G., kızları Sude G. ve Bade G. yaralandı. Ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Zonguldak