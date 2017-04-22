Zonguldak'ta Katliam Gibi Kaza

Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Köyü yolunun Yalnızçam mevkisinde meydana geldi. Esenyurt Köyü'nde yaşamını yitiren Mustafa Uludağ'ın İstanbul'da yaşayan yakınları, ikindi vakti cenazeye katıldıktan sonra 34 FK 5259 plakalı midibüsle dönüşe geçti. KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI Midibüsün henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için dire...