Zonguldak'ta Kar Ulaşımı Aksattı

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımı aksattı. İstanbul yolunda kayan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durdu.



Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Yol tamamen karla kaplanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda kayarak yol dışına çıktı. Birçok araç da yokuşta kaldı. Özellikle yolcu otobüsleri kar nedeniyle yokuşta çıkakamayınca uzun araç konvoyu oluştu, ulaşım zaman zaman durdu. Yolda kalan sürücüler araçlarına zincir taktı. Trafik ve Karayolları ekiplerinin çalmışmasıyla yol yeniden açıldı. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.



- Zonguldak