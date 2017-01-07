Zonguldak'ta Kar Ulaşımı Aksattı

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımı aksattı. İstanbul yolunda kayan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durdu.



Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde öğlen etkisini arttıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yolun tamamen karla kaplanması üzerine, bazı araçlar kaydı. Yokuşta kar nedeniyle ilerlemekte zorlanan yolcu otobüsleri nedeniyle arkada uzun kuyruk oluştu. Kayan araçlar ulaşımın zaman zaman durmasına yol açtı. Trafik ekipleri TIR'ların geçişine izin vermedi. Kayan araçların kenara çekilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü Açıklaması - Zonguldak