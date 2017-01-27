Zonguldak'ta Kar 130 Köy Yolunu Kapattı

ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Merkez ve ilçelerde toplam 130 köye ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Kentte yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Yeni Mahalle Uzunkum Mevkii'nde kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 5-6 metreyi buldu.



- Zonguldak