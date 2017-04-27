Zonguldak'ta işçi servisi su kanalına düştü: 8 yaralı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkan işçi servisinin su kanalına düşmesi sonucu 8 kişi yaralandı.



Kaza, saat 19.30 sıralarında Kıyıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Alaplı'dan aldığı işçileri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya götüren 59 yaşındaki İsmail Demircan'ın kullandığı 67 TK 875 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada, sürücü Demircan ile işçilerden Emir Urfa, Tarık Aydın, Soner Temel, Tanju Kuzu, Zafer Döngel, Muhammet Uçar ve Gürcan Kahraman yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.