Zonguldak'ta, "İlk İz" resim sergisi açıldı.



Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi resim öğretmeni Gökçen Çakır, karışık tekniklerden oluşan ilk kişisel resim sergisini açtı.



Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açılan sergide, 51 çalışma yer alıyor.



Serginin açılışına Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Ali Kanberoğlu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Adnan Karakurluk, Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Coşkun, Eğitim İş Zonguldak Şube Başkanı Metin Kahveci, Şehit Aileleri Derneği Zonguldak Başkanı Mustafa Yorulmaz, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve çok sayıda davetli katıldı.





Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha öncede resimlerinin sergilendiğini belirterek, "Bu kişisel olarak açtığım ilk resim sergim. Sergim genelde hayvan ve doğa temalı. Sanatsever tüm halkımızı sergime bekliyorum." dedi.