Zonguldak'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Yan devrilen aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ereğli karayolu BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent B. idaresindeki 67 TV 971 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsü henüz belirlenemeyen 67 AF 285 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Bülent B.'nin kullandığı araç çarpmanın etkisiyle yan devrildi. Hafif şekilde yaralanan Bülent B.'ye olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. - ZONGULDAK