Zonguldak'ta 'Hayır' Çıktı Ama Ak Partililer Kutlama Yaptı

ZONGULDAK'ta, resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde referandum da 'evet' oyu çıkmasının ardından Ak Partili yaklaşık 200 kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.



Resmi olmayan sonuçlara Referandumdan hayır oyu çıkan Zonguldak'ta, Ak Partili yaklaşık 200 kişilik grup, Türkiye genelindeki referandum sonucunun ardından Madenci Anıtı önünde toplandı. Gruptakiler, ellerindeki Türk ve parti bayraklarıyla müzik eşliğinde kutlama yaptı. Ak Parti Milletvekili Hüseyin Özbakır ve Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun da grubun yanın gelerek kutlamalara katıldı.



Milletvekili Özbakır, halkın cumhurbaşkanlığı sistemini kabul ettiğini ifade ederek, "Biz Meclis'ten anayasa taslağını geçirdik ve halkımızın huzuruna getirdik. Bugün yapılan oylamada halkımız 'evet' diyerek bunu onayladı. Muhalefet ne derse desin, halkımız bunu kabul etti. Artık ülkenin önü açıldı" dedi.



- Zonguldak