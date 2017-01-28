Zonguldak'ta Hastaların İmdadına Belediye Ekipleri Yetişti

Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen mahallede mahsur kalan kişi diyaliz merkezine, yeni doğum yapan anne ve bebeği de hastaneden evine götürüldü.



Bağlık Mahallesi Sakin Dere Sokak'ta diyaliz hastası 65 yaşındaki Sefer Göktepe, kar yağışı nedeniyle evden çıkamayınca durumu belediyenin "Alo 153" hattına bildirdi.



Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, arazi araçlarıyla Bağlık mahalleye giderek yaklaşık 100 metre taşıdıkları Göktepe'yi Sarıkorkmaz Mahallesi'ndeki diyaliz merkezine götürerek tedavi olmasını sağladı.



Ekipler, Ereğli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde doğum yapan Hacer A'yı da bebeği ile hastaneden alarak Elmatepe Mahallesi Sakindere Sokak'taki evine arazi aracıyla götürdü.



Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle diyaliz hastaları, hamileler ve acil hastaneye gitmesi gerekenlere destek verdiklerini söyledi.



Ekiplerin gelen ihbarları büyük bir titizlikle değerlendirdiğini anlatan Dursun, "Bir diyaliz hastasını yaklaşık 100 metre taşıdıktan sonra arazi aracımızla diyaliz merkezine götürerek tedavisini yaptırdık. Yine Devlet Hastanesi'nde yeni doğum yapmış bir annemizi evladı ile birlikte Elmatepe Sakindere Sokak'taki evine teslim ettik." dedi.