Zonguldak'ta Halkoylaması Sonuçları Açıklandı

Zonguldak İl Seçim Kurulu, Anayasa Değişikliği Halkoylamasına ilişkin il geneli sonuçlarını açıkladı.



Zonguldak kent genelinde sabah 08.00 saatlerinden itibaren vatandaşlar sandık başına gitti. Bin 434 sandıkta toplam 447 bin 774 seçmenden 387 bin 640'ı oy kullandı. İl genelinde 377 bin 314 oy geçerli sayılırken, 10 bin 326 oy ise geçersiz sayıldı. İl genelinde 186 bin 197 evet oyu çıkarken, 191 bin 117 hayır oyu çıktı.



Alaplı ilçesinde 115 sandıkta 32 bin 343 seçmenden, 28 bin 997 seçmen sandık başına gitti. 28 bin 386 oy geçerli sayılırken 611 oy geçersiz sayıldı. Alaplı ilçesinde 16 bin 538 evet oyu çıkarken, 11 bin 848 hayır oyu çıktı. Çaycuma ilçesinde 240 sandıkta 71 bin 822 seçmenden 62 bin 701 seçmen sandık başına gitti. 60 bin 458 oy geçerli sayılırken 2 bin 243 oy geçersiz sayıldı. İlçede 29 bin 765 evet oyu çıkarken, 30 bin 693 hayır oyu çıktı.



Devrek ilçesinde 160 sandıkta 45 bin 338 seçmenden 37 bin 155 seçmen sandık başına gitti. 35 bin 893 oy geçerli sayılırken bin 262 oy ise geçersiz sayıldı. İlçede 20 bin 862 evet oyu çıkarken, 15 bin 031 hayır oyu çıktı. Kdz. Ereğli ilçesinde 392 sandıkta 127 bin 924 seçmenden 113 bin 731 seçmen sandık başına gitti. 110 bin 861 oy geçerli sayılırken, 2 bin 870 oy geçersiz sayıldı. İlçede 55 bin 648 evet oyu çıkarken, 55 bin 213 hayır oyu çıktı. Gökçebey ilçesinde 56 sandıkta 16 bin 423 seçmenden 14 bin 274 seçmen sandık başına gitti. 13 bin 621 oy geçerli sayılırken 653 oy geçersiz sayıldı. İlçede 6 bin 474 evet oyu çıkarken, 7 bin 147 hayır oyu çıktı.



Kilimli ilçesinde 86 sandıkta 28 bin 231 seçmenden 23 bin 990 seçmen sandık başına gitti. 23 bin 521 oy geçerli sayılırken 469 oy geçersiz sayıldı. İlçede 10 bin 273 evet oyu çıkarken, 13 bin 248 hayır oyu çıktı. Kozlu ilçesinde 111 sandıkta 34 bin 056 seçmenden 29 bin 061 seçmen sandık başına gitti. 28 bin 357 oy geçerli sayılırken 704 oy geçersiz sayıldı. İlçede 14 bin 587 evet oyu çıkarken, 13 bin 770 hayır oyu çıktı. Zonguldak Merkez ilçede ise 274 sandıkta 91 bin 637 seçmenden 77 bin 731 seçmen sandık başına gitti. 76 bin 217 oy geçerli sayılırken bin 514 oy geçersiz sayıldı. Merkez ilçede 32 bin 050 evet oyu çıkarken, 44 bin 167 hayır oyu çıktı. - ZONGULDAK