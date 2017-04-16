Zonguldak'ta halk oylaması sonucu havai fişekle kutlandı



ZONGULDAK - Zonguldak'ta AK Parti İl Teşkilatı ve üyeleri halk oylaması sonucunu havai fişek gösterileriyle kutladı.

Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nda toplanan yaklaşık 500 kişi, halk oylamasından çıkan "Evet" sonucunu coşkuyla kutladı. Ellerinde Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla Madenci Anıtında bir araya gelen vatandaşlar, havai fişek ve marşlar eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atarak dakikalarca eğlendiler.

Bazı sürücüler ise ellerindeki Türk Bayrakları ile korna çalarak Madenci Anıtındaki gösterilere destek verdiler