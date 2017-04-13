Zonguldak'ta Hafif Ticari Araç Yandı
ZONGULDAK'ta hareket halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi.
ZONGULDAK'ta hareket halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi.
Erhan Altay'ın kullandığı 35 TMH 86 plakalı hafif ticari aracın motor bölümü, Zonguldak- İstanbul karayolunun 15'inci kilometresinde seyir halindeyken alev aldı. Altay, yol kenarında durdurduğu aracından indi. Alevler kısa sürede büyüdü. Altay, itfaiyeden yardım isterken yangın aracın arka tarafını da sardı. Gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Ancak araç kullanılmaz hale geldi.
- Zonguldak