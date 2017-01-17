Zonguldak'ta Fetö Şüphelisi 7 Kişi Adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Z.S. adlı kadın ile emniyet müdürü B.A. ve polis memuru S.A.Y. tutuklandı. Başarı belgesi alan A.K. ile birlikte 4 komiser yardımcısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.